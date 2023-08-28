Ridwan Kamil Hadiri Kegiatan Jalan Sehat di Bandung

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri kegiatan jalan sehat Partai Hanura di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu 27 Agustus 2023. Dalam kegiatan Ridwan Kamil diteriaki presiden oleh para peserta jalan sehat.

Jalan sehat digelar di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dalam kegiatan ini, Oesman Sapta Odang (OSO) selaku ketua umum partai bernomor 10 di kertas Pemilu 2024 tersebut hadir langsung untuk menyapa masyarakat Kota Bandung.

Ribuan warga yang berada di depan panggung acara meneriaki Ridwan Kamil sebagai presiden Indonesia tahun depan. Teriakan tersebut terlontar ketika OSO memberi sambutan kepada warga apa yang akan dilakukan Ridwan Kamil setelah jadi gubernur.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil pun berpamitan kepada warga yang hadir. Ia mengatakan, bahwa dirinya tidak akan lama lagi selesai menjadi seorang Gubernur Jawa Barat atau hanya sepekan menjelang purna jabatan.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Sebut Jabar Masagi Sukses Cetak Generasi Muda Jabar Berkarakter

Meski demikian, Ridwan Kamil berjanji ketika tidak menjabat sebagai gubernur pun bakal terus membantu warga Jawa Barat.

"Pak Ridwan Kamil mohon pamit 7 hari lagi tidak menjadi Gubernur Jawa Barat, tapi insya Allah akan selalu membantu Jawa Barat di posisi apa pun," ujarnya.