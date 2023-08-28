Jelang Purna Tugas, Ridwan Kamil Pamit dan Janji Akan Terus Bantu Warga Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpamitan kepada masyarakat Jawa Barat, karena dirinya sebentar lagi akan purna tugas sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Namun, ia berjanji akan terus membantu warga Jawa Barat.

"Pak Ridwan Kamil mohon pamit 7 hari lagi tidak menjadi Gubernur Jawa Barat, tapi insya Allah akan selalu membantu Jawa Barat di posisi apa pun," ujarnya, Minggu 27 Agustus 2023.

Bahkan, ketika dirinya harus ditakdirkan masuk dalam kancah politik nasional, seperti Pilpres 2024. Hal tersebut tak akan mengubahnya untuk terus membantu warga Jawa Barat.

Ridwan Kamil menghadiri kegiatan jalan sehat Partai Hanura di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung. Dalam kegiatan Ridwan Kamil diteriaki presiden oleh para peserta jalan sehat.

Jalan sehat digelar di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dalam kegiatan ini, Oesman Sapta Odang (OSO) selaku ketua umum partai bernomor 10 di kertas Pemilu 2024 tersebut hadir langsung untuk menyapa masyarakat Kota Bandung.