HOME NEWS JABAR

Ratusan Warga Terserang ISPA Imbas Kebakaran TPA Sarimukti

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:38 WIB
Ratusan Warga Terserang ISPA Imbas Kebakaran TPA Sarimukti
Ilustrasi warga memakai masker karena mencegah terkena penyakit (Foto: Antara)
A
A
A

BANDUNG - Ratusan warga di sekitar TPA Sarimukti tercatat mengalami inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diduga akibat asap yang menyebabkan polusi dari kebakaran TPA Sarimukti.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, terdapat ratusan warga terserang ISPA dan mereka mengakses pos dan fasilitas kesehatan terdekat.

Pada 24 Agustus, tercatat ada 113 orang yang datang ke pos kesehatan dan 87 positif ISPA. Kemudian, pada 25 Agustus sebanyak 124 warga periksa dan 86 positif ISPA. Pada 26 Agustus terdapat 91 orang datang ke pos kesehatan dan 10 orang positif ISPA.

Hari berikutnya pada 27 Agustus, sebanyak 91 orang mendaftar ke pos kesehatan dan 37 orang positif ISPA. "Ada empat orang yang dirujuk ke RS Cikalongwetan akibat ISPA," ujar Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat H, Senin (28/8/2023).

Halaman:
1 2
      
