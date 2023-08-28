Gali Pontesi Daerah dan Pelayanan Publik, Pemprov Jabar dan 11 Pemda Jalin Kerjasama

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) Jawa Barat menjalin kerjasama dengan 11 Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun ke-11 Pemerintah Daerah tersebut diantaranya Pemda Provinsi Bengkulu, Pemda Provinsi Jambi, Pemda Kabupaten Solok Selatan, Pemda Kabupaten Mamuju Tengah, Pemda Kabupaten Buol, Pemda Kabupaten Muna, Pemda Kabupaten Sigi, Pemda Kabupaten Barru, Pemda Kabupaten Grobogan, Pemda Kota Surakarta, dan Pemda Kota Samarinda.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan naskah bersama yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin (28/8/2023).

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, ada tiga aspek yang membuat suatu negara bisa maju yaitu ekonomi, sumber daya manusia (SDM), dan reformasi birokrasi.

"Ciri negara maju itu ada 3, satu ekonominya. Dimana ada infrastruktur disitu ada ekonomi, tidak ada infrastruktur tidak ada ekonomi. Maka perjuangkan yang namanya infrastruktur," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil mengatakan, infrastruktur hari ini tidak hanya soal soal aspal jalan tapi juga digital.

"Dengan digital Jawa Barat sekarang punya konsep warganya tinggal di desa, rezekinya kota karena seluruh wilayah Jawa Barat sudah kami pasang sinyal sehingga jarang ada yang blankspot. Berdagangnya dengan digital, Hp-nya dipakai untuk ngasih makan ayam, ikan, nyiram tanaman, dagangnya juga sama," tuturnya.