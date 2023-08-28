Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berantas Buta Huruf Alquran, Ridwan Kamil: Kita Ingin Jabar Seimbang Lahir dan Batin

Omar Azwar , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:12 WIB
Berantas Buta Huruf Alquran, Ridwan Kamil: Kita Ingin Jabar Seimbang Lahir dan Batin
Ridwan Kamil wisuda Hafiz dan Hafizah di Jabar (Foto: MPI/Omar)
A
A
A

BANDUNG - Lima tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberantas buta huruf Al-Quran, juga memberikan pemahaman tentang Al-Quran yang komprehensif, pemahaman agama, dan menangkal radikalisme. Hal itu dilakukan melalui Satu Desa Satu Hafiz (Sadesha).

Pria yang akrab disapa Emil mengatakan, juga memberikan pemahaman tentang Al-Quran yang komprehensif, pemahaman agama, dan menangkal radikalisme. Oleh karenanya dia pun menciptakan program Sadesha.

"Tujuan utamanya hanya satu mencari ridha Allah," ucap Emil dalam acara wisuda hafiz-hafizah di Dome Bale Rame Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (28/8/2023).

Sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Batin, kata Emil, tak hanya infrastruktur saja yang dibangun, tetapi juga seimbang dengan pembangunan spiritualitas warganya.

"Kita ingin Jabar seimbang lahir batinnya, jembatan, jalan dibangun, tapi urusan rohani juga kita perhatikan," kata Emil.

Emil telah mewisuda 2.000 hafiz-hafizah atau penghafal Al-Quran program Sadesha. Total penghafal Al-Quran program Sadesha berjumlah 6.000 orang atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu 5.312.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemprov Jabar Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement