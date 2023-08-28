Advertisement
HOME NEWS JABAR

5 Tahun Pimpin Jabar, Ridwan Kamil Lahirkan Banyak Inovasi untuk Kemajuan Negeri

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:26 WIB
5 Tahun Pimpin Jabar, Ridwan Kamil Lahirkan Banyak Inovasi untuk Kemajuan Negeri
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Foto: Pemprov Jabar)
A
A
A

BANDUNG - Di bawah kepimpinanan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah banyak melahirkan inovasi selama lima tahun terakhir.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, salah satu hasil dari inovasinya itu adalah menjadikan PNS Pemprov Jabar menjadi PNS terbaik se-Indonesia.

"Jadi setiap tahun diukur kinerja PNS jadi kami ranking 1 mengalahkan semua kemennterian, lembaga negara, ratusan pemerintahan daerah," ucap Ridwan Kamil dalam acara Penandatanganan Kerjasama dengan 11 Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/8/2023).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan, seluruh inovasi yang dilahirkan Pemprov Jabar tersebut dia sebar luaskan ke seluruh pemerintah daerah dan lembaga yang ada di Indonesia.

"SIPD untuk kita menganggarkan itu bikinan sini. Mendagri mah enak gak ngeluarin uang, meng-copy dari kita. Tapi kita mah senang berarti kan ada gagasan baik dari kita yang dipraktekan dimana mana," ungkapnya.

