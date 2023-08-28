Gempa M3,6 Guncang Samosir Sumut

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,6 mengguncang Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Senin (28/8/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 19:37 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.6, 28-Aug-2023 19:37:13WIB, Lok:2.57LU, 98.61BT (11 km BaratDaya SAMOSIR-SUMUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )