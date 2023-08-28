Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Gelar Senam di Pare Pare, Relawan Ajak Warga Dukung Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |00:54 WIB
Gelar Senam di Pare Pare, Relawan Ajak Warga Dukung Ganjar Pranowo
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PARE PARE – Sahabat Ganjar, relawan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan, kembali mengukir prestasi dengan sukses menggelar workshop pembuatan roti mantao khas Pare Pare, Minggu 27 Agustus 2023.

Acara workshop yang dipandu oleh anggota Sahabat Ganjar Pranowo ini menarik perhatian anak muda setempat, yang antusias belajar membuat roti mantao khas daerah mereka. Salah seorang peserta, Abigail Vanessa, mengatakan rasa senangnya telah mengikuti kegiatan ini.

"Seru banget belajar bikin roti mantao hari ini! enggak nyangka bisa bikin sendiri dan rasanya enak,” ucap Vanessa.

Tidak hanya workshop roti mantao, Sahabat Ganjar juga mengadakan kegiatan senam pagi yang diikuti oleh banyak peserta dari berbagai kalangan usia. Dalam kegiatan senam yang penuh semangat itu, William Kertajaya berbagi pengalamanya.

"Senam bareng Sahabat Ganjar bikin hari Minggu jadi lebih fresh. Bisa olahraga sambil kenal orang baru,” ucap William.

Pagi yang bersemangat ini tidak hanya dipenuhi dengan kegiatan kuliner dan olahraga, tetapi juga dengan kegiatan sehat bersama yang melibatkan Sahabat Ganjar dan masyarakat setempat. Ketua DPC Kota Pare Pare, Joko Susilo, turut memberikan dukungannya dalam rangkaian acara ini.

"Saya bangga dengan semangat Sahabat Ganjar dalam menggerakkan kegiatan positif seperti ini. Semoga ke depannya bisa semakin banyak kegiatan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuh Joko.

