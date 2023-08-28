Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Viral! Seorang Pria Aniaya Wanita dengan Membabi Buta, Dipukul hingga Diludahi

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:03 WIB
Viral! Seorang Pria Aniaya Wanita dengan Membabi Buta, Dipukul hingga Diludahi
Seorang wanitya jadi korban penganiayaan/Foto: Tangkapan layar
MAKASSAR – Entah setan apa yang merasuki jiwa seorang pria yang begitu bengisnya menganiaya seorang wanita yang diduga istrinya, di sebuah ruangan.

Video yang diunggah akun info kejadian Makassar itu pun mendadak viral di media sosial, netizen pun geram dengan ulah pria itu.

 BACA JUGA:

Video yang diunggah Senin (28/8/2023) langsung dibanjiri komentar netizen yang mengecam tindakan brutal pria tersebut.

Dalam video itu, si pria yang diduga suami itu begitu beringas menganiaya seorang wanita, dia menyerang dan memukul kepala korban dengan sebuah benda, dia bahkan tidak menghiraukan korbannya jatuh dan menjerit minta ampun.

 BACA JUGA:

Dia bahkan tambah beringas saat wanita malang itu terjatuh sambil menutup kepalanya dari serangan pelaku. Tidak sampai di situ, si pria tambah beringas menendang wanita itu lalu mendorongnya, bahkan sadisnya lagi si pria juga meludahi muka wanita yang diduga istrinya itu.

Wanita tersebut berusaha melawan saat pelaku meludahinya, namun dia tidak berdaya karena kembali dibalas dengan tendangan dan dorongan si pelaku.

Bahkan, seorang netizen begitu marahnya melihat perlakuan sadis pria itu, dalam Bahasa Makassar dia berjanji jika seandainya dia yang berada di posisi itu.

Halaman:
1 2
      
