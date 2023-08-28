Pria di Palembang Cekik dan Lempar Bibinya dari Lantai 2 hingga Tewas

PALEMBANG - Seorang pria di Palembang, Julius Hadi Saputra (28) tega menganiaya bibi dan neneknya hingga sang bibi meregang nyawa, dan hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan.

Kanit Reskrim Polsek Gandus Palembang Iptu Deddy Heriansyah mengatakan, berdasarkan pendalaman sementara, pelaku Julius dikenal sebagai pria yang tak banyak ulah di kampungnya. Bahkan sebelum kejadian, Julius disebut pergi ke Jakabaring untuk mengikuti acara pengajian.

BACA JUGA:

"Dia ini orangnya pendiam, baik-baik di lingkungan, tak banyak ulah dari informasi warga sekitar. Dia tak pernah terlibat aksi kriminal. Bahkan sebelum kejadian keluarga sempat mencari Julius ke Jakabaring, karena pihak keluarga tidak mau kalau sampai main jauh,” katanya.

Dan sejak diamankan Minggu (27/8/2023) kemarin, katanya, hingga kini Julius belum dapat dimintai keterangan. Selama di Polsek dia hanya diam dan memilih bungkam. Julius tidak berontak, juga tidak memberikan informasi apa-apa.

BACA JUGA:

"Belum bisa (dimintai keterangan). Selama di sini dia diam saja," katanya.

Ditambahkan Deddy, hari ini juga pihaknya akan membawa Julius ke rumah sakit. Hal itu dilakukan guna memastikan apakah Julius memang mengidap gangguan kejiwaan seperti yang dikatakan keluarga atau tidak.