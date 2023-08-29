DPW Perindo Sultra Gelar Rapat Konsolidasi untuk Menangkan Pemilu 2024

BAUBAU - DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi dan forum group discusion (FGD) bersama Bacaleg Perindo Dapil Sultra IV di Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 28 Agustus 2023.

Sebanyak puluhan kader dan Bacaleg dari Dapil Sultra IV yang terdiri dari DPC Perindo Baubau, Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan, hadir mengikuti rapat konsolidasi tersebut.

Dalam rakor itu, DPW Perindo Sultra meminta seluruh jajaran dan semua Bacaleg untuk solid dan saling mendukung dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

"DPW Perindo Sultra mengajak seluruh kader dan Bacaleg untuk selalu kompak dan bekerja keras antar sesama Bacaleg di setiap Dapil untuk dapat memenangkan Pemilu 2024," kata Ketua Bappilu DPW Perindo Sultra, Afdal.

Perindo menargetkan 4 kursi DPRD Provinsi Sultra pada Pemilu 2024 mendatang. Kemudian untuk kursi di DPRD kabupaten dan kota di Sultra ditargetkan satu kursi di setiap dapil.

(Fakhrizal Fakhri )