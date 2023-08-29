Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Perindo Sultra Gelar Rapat Konsolidasi untuk Menangkan Pemilu 2024

Andhy Eba , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |02:33 WIB
DPW Perindo Sultra Gelar Rapat Konsolidasi untuk Menangkan Pemilu 2024
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BAUBAU - DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi dan forum group discusion (FGD) bersama Bacaleg Perindo Dapil Sultra IV di Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 28 Agustus 2023.

Sebanyak puluhan kader dan Bacaleg dari Dapil Sultra IV yang terdiri dari DPC Perindo Baubau, Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan, hadir mengikuti rapat konsolidasi tersebut.

Dalam rakor itu, DPW Perindo Sultra meminta seluruh jajaran dan semua Bacaleg untuk solid dan saling mendukung dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

"DPW Perindo Sultra mengajak seluruh kader dan Bacaleg untuk selalu kompak dan bekerja keras antar sesama Bacaleg di setiap Dapil untuk dapat memenangkan Pemilu 2024," kata Ketua Bappilu DPW Perindo Sultra, Afdal.

Perindo menargetkan 4 kursi DPRD Provinsi Sultra pada Pemilu 2024 mendatang. Kemudian untuk kursi di DPRD kabupaten dan kota di Sultra ditargetkan satu kursi di setiap dapil.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement