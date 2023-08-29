Gelar Rapat Konsolidasi, DPW Perindo Sultra Ajak Kader Solid dan Saling Dukung

BAUBAU - DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi dan forum group discusion (FGD) bersama Bacaleg Perindo Dapil Sultra IV di Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 28 Agustus 2023.

DPW Perindo Sultra meminta seluruh jajaran dan semua Bacaleg untuk solid dan saling mendukung dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

"DPW Perindo Sultra mengajak seluruh kader dan Bacaleg untuk selalu kompak dan bekerja keras antar sesama Bacaleg di setiap Dapil untuk dapat memenangkan Pemilu 2024," kata Ketua Bappilu DPW Perindo Sultra, Afdal.