Partai Perindo Gelar Rapat Koordinasi Daerah di Sumsel

Edi Lestari , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:49 WIB
Partai Perindo Gelar Rapat Koordinasi Daerah di Sumsel
Partai Perindo gelar Rakorda di Sumsel (Foto : iNews)
BANYUASIN - Partai Perindo menggelar rapat koordinasi daerah dan pendidikan politik, serta konsolidasi yang dihadiri Bacaleg DPR RI, provinsi dan tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel).

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri seluruh pengurus dan kader Partai Perindo guna menghadapi Pemilu 2024.

Diketahui, Partai Perindo nomor urut 16 yang dipimpin oleh Hary Tanoesodibjo terus mengembangkan sayap dengan menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Alpian, selaku Ketua DPD Partai Perindo sekaligus anggota DPRD Musi Banyuasin, bersama menyambut kedatangan Andi Asmara selaku pengurus DPP Partai Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI.

Rapat pendidikan politik dan konsolidasi yang berlansung di Aula Hotel Rangonang, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumsel, juga dihadir Ketua Dewan Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan, Febuarahman, dengan menyampaikan agar kader dan pengurus partai perindo tetap kompak dan solid menjelang Pemilu 2024.

Acara lalu dilanjutkan dengan perkenalan Bacaleg DPR RI Rasid Maritim yang merupakan warga asli Sumatera Selatan dan perkenalan Bacaleg DPRD Provisni Sumsel Letnan Kolonel (Purn) Ali Hanafiah, serta Bacaleg DPR RI Andi Asmara.

Alpian, berharap seluru pengurus dan kader Partai Perindo terus berjuang meraih kursi legislatif dan optimis dari tujuh dapil DPRD Musi Banyuasin mendapat satu fraksi.

"Rapat konsolidasi ini sangat penting untuk memenangkan Partai Perindo, hingga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dan mampu berbuat banyak untuk warga," ujar Alpian.

