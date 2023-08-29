Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:55 WIB
Partai Perindo Gelar Pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial
Partai Perindo menggelar pelatihan jubir bagi selebritis dan zilenial. (Foto: Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial di Aula Persatuan Indonesia, Kantor DPP Partai Perindo Jl. Diponegoro no. 29 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Pelatihan ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, sejumlah selebriti seperti Ci Mehong hingga kalangan generasi muda.

Ketua Akademi Perindo sekaligus ketua panitia, Dr Heri Budianto MSi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan skill atau keahlian kepada seluruh calon juru bicara muda Partai Perindo--partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu

 BACA JUGA:

Para jubir akan berada pada garda terdepan menyampaikan visi misi program tujuan dan berbagai macam aktivitas dan kegiatan Partai Perindo yang ada di seluruh Indonesia.

"Kegiatan ini diikuti oleh juru bicara nasional dan juga para juru bicara selebritis. Berdasarkan arahan dari Bapak Ketum, saya dan juga tim media center mendorong teman-teman selebriti untuk terus menggaungkan tentang Partai Perindo baik itu pribadi sebagai caleg maupun Partai Perindo secara keseluruhan,"ujar dia.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo ini menyampaikan ada sebanyak 200 peserta yang terdiri dari para anak muda milenial, perwakilan dari sayap-sayap partai hingga 34 DPW dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement