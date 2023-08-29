Partai Perindo Gelar Pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial

JAKARTA - Partai Perindo menggelar pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial di Aula Persatuan Indonesia, Kantor DPP Partai Perindo Jl. Diponegoro no. 29 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Pelatihan ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, sejumlah selebriti seperti Ci Mehong hingga kalangan generasi muda.

Ketua Akademi Perindo sekaligus ketua panitia, Dr Heri Budianto MSi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan skill atau keahlian kepada seluruh calon juru bicara muda Partai Perindo--partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu

Para jubir akan berada pada garda terdepan menyampaikan visi misi program tujuan dan berbagai macam aktivitas dan kegiatan Partai Perindo yang ada di seluruh Indonesia.

"Kegiatan ini diikuti oleh juru bicara nasional dan juga para juru bicara selebritis. Berdasarkan arahan dari Bapak Ketum, saya dan juga tim media center mendorong teman-teman selebriti untuk terus menggaungkan tentang Partai Perindo baik itu pribadi sebagai caleg maupun Partai Perindo secara keseluruhan,"ujar dia.

Lebih lanjut, Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo ini menyampaikan ada sebanyak 200 peserta yang terdiri dari para anak muda milenial, perwakilan dari sayap-sayap partai hingga 34 DPW dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.