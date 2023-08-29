Rapat Koordinasi Daerah Partai Peridno di Sumsel Dihadiri Bacaleg DPR RI hingga Kabupaten

BANYUASIN - Sejumlah Bacaleg DPR RI, provinsi dan tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), mengahiri rapat koordinasi daerah dan pendidikan politik, serta konsolidasi Partai Perindo jelang Pemilu 2024.

Diketahui, Partai Perindo nomor urut 16 yang dipimpin oleh Hary Tanoesodibjo terus mengembangkan sayap dengan menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rapat pendidikan politik dan konsolidasi yang berlansung di Aula Hotel Rangonang, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumsel, juga dihadir Ketua Dewan Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan, Febuarahman, dengan menyampaikan agar kader dan pengurus partai perindo tetap kompak dan solid menjelang Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Perindo sekaligus anggota DPRD Musi Banyuasin, Alpian berharap seluru pengurus dan kader Partai Perindo terus berjuang meraih kursi legislatif dan optimis dari tujuh dapil DPRD Musi Banyuasin mendapat satu fraksi.

"Rapat konsolidasi ini sangat penting untuk memenangkan Partai Perindo, hingga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dan mampu berbuat banyak untuk warga," ujar Alpian.