Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tingkat Kriminalitas di Bekasi Meningkat, Bacaleg Perindo Sebut Faktor Ekonomi Jadi Penyebab

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:19 WIB
Tingkat Kriminalitas di Bekasi Meningkat, Bacaleg Perindo Sebut Faktor Ekonomi Jadi Penyebab
Bacaleg Perindo, Asmawi. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat kriminalitas di Bekasi mengalami peningkatan. Dari 2021 angka kriminalitas di Bekasi sebanyak 1.179 kasus. Namun, mengalami peningkatan di 2022 menjadi 1.532 kasus.

Menanggapi hal itu, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Perindo, Asmawi menuturkan meningkatkannya angka kriminalitas disebabkan ekonomi masyarakat yang melemah karena Covid-19.

Menurutnya,Pandemi Covid-19 membuat aktivitas masyarakat terbatas. Kegiatan masyarakat dibatasi pada medio 2020 sampai awal 2023.

"Dan pengaruh ekonomi di 2021 itu ya mungkin yang menyebabkan tingkat kejahatan menaik disebabkan perekonomian yang tidak stabil," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata bertema Kasus Kriminalitas di Bekasi Meningkat, Apa Penyebabnya yang tayang di YouTube Partai Perindo, Jumat, (25/8/2023).

Selain itu, pergaulan anak muda tanpa pengawasan orang tua juga menjadi faktor meningkatnya angka kriminalitas di Bekasi.

"Pergaulan bebas, anak-anak muda yang terkena minuman keras dia bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan yaitulah jadi menambah tingkat kriminal di kabupaten Bekasi," ucap Asmawi.

Kata Asmawi, tindak kriminal yang sering terjadi di Bekasi yakni pencurian sepeda motor (curanmor) dan tawuran. Untuk mencegah hal itu, Asmawi mengaku merangkul para anak muda. Terutama yang berada di wilayahnya yakni di desa Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi.

Bagi dia, merangkul anak muda tidaklah susah. Apalagi, Asmawi juga menjabat sebagai ketua RW di wilayahnya, hal ini menjadi satu kewajiban.

"Kemarin juga kita merekrut anak muda, karena disamping itu saya mensupport anak muda agar anak muda ini melakukan hal-hal positif yang membuat anak muda kreatif," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement