Tingkat Kriminalitas di Bekasi Meningkat, Bacaleg Perindo Sebut Faktor Ekonomi Jadi Penyebab

JAKARTA - Tingkat kriminalitas di Bekasi mengalami peningkatan. Dari 2021 angka kriminalitas di Bekasi sebanyak 1.179 kasus. Namun, mengalami peningkatan di 2022 menjadi 1.532 kasus.

Menanggapi hal itu, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Perindo, Asmawi menuturkan meningkatkannya angka kriminalitas disebabkan ekonomi masyarakat yang melemah karena Covid-19.

Menurutnya,Pandemi Covid-19 membuat aktivitas masyarakat terbatas. Kegiatan masyarakat dibatasi pada medio 2020 sampai awal 2023.

BACA JUGA: Partai Perindo Gelar Pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial

"Dan pengaruh ekonomi di 2021 itu ya mungkin yang menyebabkan tingkat kejahatan menaik disebabkan perekonomian yang tidak stabil," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata bertema Kasus Kriminalitas di Bekasi Meningkat, Apa Penyebabnya yang tayang di YouTube Partai Perindo, Jumat, (25/8/2023).

Selain itu, pergaulan anak muda tanpa pengawasan orang tua juga menjadi faktor meningkatnya angka kriminalitas di Bekasi.

"Pergaulan bebas, anak-anak muda yang terkena minuman keras dia bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan yaitulah jadi menambah tingkat kriminal di kabupaten Bekasi," ucap Asmawi.

Kata Asmawi, tindak kriminal yang sering terjadi di Bekasi yakni pencurian sepeda motor (curanmor) dan tawuran. Untuk mencegah hal itu, Asmawi mengaku merangkul para anak muda. Terutama yang berada di wilayahnya yakni di desa Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi.

Bagi dia, merangkul anak muda tidaklah susah. Apalagi, Asmawi juga menjabat sebagai ketua RW di wilayahnya, hal ini menjadi satu kewajiban.

"Kemarin juga kita merekrut anak muda, karena disamping itu saya mensupport anak muda agar anak muda ini melakukan hal-hal positif yang membuat anak muda kreatif," katanya.