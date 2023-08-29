Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pelatihan Jubir untuk Kader Selebritis dan Zilenial, Hary Tanoe Harap Perjuangan Perindo Tersampaikan ke Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:08 WIB
Pelatihan Jubir untuk Kader Selebritis dan Zilenial, Hary Tanoe Harap Perjuangan Perindo Tersampaikan ke Masyarakat
Ketum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. (MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara (jubir) untuk kader Perindo khususnya kelompok selebritis dan zilenial. Pelatihan ini diharapkan dapat membawa dampak positif untuk menyuarakan perjuangan Perindo.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo hadir langsung dalam acara yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023). Hary menyampaikan pentingnya seorang juru bicara (jubir).

“Jubir penting sekali. Karena jubir itu kan yang menyampaikan apapun pesan kepada masyarakat, jadi mereka harus siap sebagai jubir,” kata Hary Tanoe di Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (29/8/2023).

Ketua Umum Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu- menekankan agar seorang jubir bisa lebih efektif dalam menyampaikan sesuatu. Sehingga, ia menambahkan, substansi dari yang disampaikan bisa langsung diterima lawan bicaranya.

“Betul-betul apa yang disampaikannya itu masuk di siapapun yang diajak bicara baik melaui TV, mainstream, atau melalui sosial media atau direct pertemuan. Jadi itu yang harus betul-betul dipelajari oleh setiap jubir,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement