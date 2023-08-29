Pelatihan Jubir untuk Kader Selebritis dan Zilenial, Hary Tanoe Harap Perjuangan Perindo Tersampaikan ke Masyarakat

JAKARTA - Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara (jubir) untuk kader Perindo khususnya kelompok selebritis dan zilenial. Pelatihan ini diharapkan dapat membawa dampak positif untuk menyuarakan perjuangan Perindo.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo hadir langsung dalam acara yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023). Hary menyampaikan pentingnya seorang juru bicara (jubir).

“Jubir penting sekali. Karena jubir itu kan yang menyampaikan apapun pesan kepada masyarakat, jadi mereka harus siap sebagai jubir,” kata Hary Tanoe di Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (29/8/2023).

Ketua Umum Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu- menekankan agar seorang jubir bisa lebih efektif dalam menyampaikan sesuatu. Sehingga, ia menambahkan, substansi dari yang disampaikan bisa langsung diterima lawan bicaranya.

“Betul-betul apa yang disampaikannya itu masuk di siapapun yang diajak bicara baik melaui TV, mainstream, atau melalui sosial media atau direct pertemuan. Jadi itu yang harus betul-betul dipelajari oleh setiap jubir,” tuturnya.