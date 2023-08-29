Advertisement
Banyak Proporsi Pemilih Muda, Para Jubir Diimbau Terus Galakan Program Partai Perindo

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:50 WIB
JAKARTA - Ketua Bidang Media dan Sosial Media Bappilu Perindo, Sylviana Pravita mengimbau kepada para Jubir Nasional, Selebritis, dan Zilenial Perindo untuk menggalakan lagi strategi kampanye kepada pemilih muda menjelang Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskan Silvi mengingat pemilih muda partai Perindo memiliki proporsi yang terbanyak, yakni 56 persen berdasarkan survei Litbang Kompas.

"Sehingga dalam hal ini menjadi suatu keharusan kita menjadi penting untuk terus menyuarakan bagaimana dan siapa kita Partai Perindo itu peduli rakyat kecil," kata Silvi kepada wartawan di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Silvi menjelaskan, banyaknya pemilih muda Partai Perindo lantaran program-progamnya yang sangat baik dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, visi Partai Perindo yang juga ingin menciptakan Indonesia Sejahtera.

"Poin yang lainnya lagi adalah terkait dengan penciptaan lapangan kerja itu menjadi hal-hal yang penting yang perlu kita ingatkan ke teman-teman jubir baik itu nasional kemudian juga zilenial dan juga itu jubir selebritis," jelas politisi Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Topik Artikel :
Jubir Perindo Partai Perindo
