INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ketua DPD Demak Sebut Penyejahteraan UMKM Jadi Salah Satu Fokus Partai Perindo

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:58 WIB
Ketua DPD Demak Sebut Penyejahteraan UMKM Jadi Salah Satu Fokus Partai Perindo
Partai Perindo Demak bagikan gerobak gratis untuk penjual baso (Foto: MPI/Manik)
A
A
A

DEMAK - DPD Kabupaten Demak Partai Perindo Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu optimis terus tingkatkan suara di Kabupaten Demak.

Letkol (P) Syam Rifai, Ketua DPD Perindo Demak menyebutkan, peningkatan kualitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi fokus Perindo di Kabupaten Demak.

Sebab sektor UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan juga menambah sektor tenaga kerja.

"Peningkatan kualitas di Demak ini kita fokuskan ke pengusaha. Terutama sektor F & B usaha mikro. Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dan menambah sektor tenaga kerja," jelas Letkol (P) Syam Rifai, Ketua DPD Perindo Demak saat memberikan bantuan gerobak usaha mie ayam dan bakso ke warga Mranggen Demak, Selasa (29/8/2023).

"Partai Perindo dengan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus mengepakkan saya seperti lambang Rajawali kita," lanjutnya.

Tak hanya itu, bukti komitmen Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu untuk dapil Kabupaten Demak juga ditunjukkan oleh peningkatan Bacalon Srikandi.

Jika pemilu 2019 sebelumnya Partai Perindo di Demak tak ada Bacaleg perempuan. Untuk 2024 nanti optimis bisa merekrut Bacaleg perempuan minimal dua orang di tiap dapil.

