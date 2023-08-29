Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kurangi Penyebaran DBD, Perindo Bantu Fogging Lingkungan Kota Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:10 WIB
Kurangi Penyebaran DBD, Perindo Bantu Fogging Lingkungan Kota Bandung
A
A
A

BANDUNG - Partai Perindo melakukan aksi nyata dengan membantu warga melakukan fogging di lingkungan RW 5, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Selasa (29/8/2023).

Fogging dilakukan oleh Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dilakukan sejak pagi. Beberapa petugas menggunakan alat fogging, masuk ke lorong lorong warga di RW 5.

Humas DPW Garda Rajawali Perindo (GRIND) Febby Resdian menyatakan, fogging dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah ini ada satu orang yang sudah terkena DBD. Perindo, dalam hal ini dia, bersama Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah cepat tanggap ikut membantu agar permasalahan nyamuk atau DBD ini bisa terselesaikan.

"Masyarakat menyambut positif karena memang ini diperlukan sekali oleh masyarakat ini bukti nyata dari Perindo untuk masyarakat khususnya di Kota Bandung," jelas dia.

Dia berharap, melalui fogging ini, penyebaran nyamuk DBD bisa segera dicegah. Sementara ini, baru satu RW atau 5 RT, namun kedepan tidak menurut kemungkinan akan bertambah.

"Harapannya apapun kendala di masyarakat kami bisa merespon dengan cepat agar keperluan masyarakat bisa segera tertangani," jela dia.

Topik Artikel :
fogging Perindo Partai Perindo
