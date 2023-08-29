Jabar Banjir Bonus Demografi, Relawan Rumah Jokowi For Ganjar Bidik Suara Gen Y dan Z

BANDUNG - DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat melihat peluang suara yang sangat besar pada Generasi Y dan Z. Sebab, bonus demografi Jabar yang tercatat mencapai 19 juta jiwa.

Maka dari itu, Gen Y dan Z jadi target relawan Ganjar di Jabar untuk mendulang suara. Tak pelak, mayoritas pengurus Rumah Jokowi For Ganjar Jabar pun mayoritas diisi kaum muda.

Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi, Yonathan Yongki mengatakan, kehadirannya di Bandung kali ini untuk menghadiri peresmian Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar dan dilanjutkan dengan pelantikan beberapa DPC Rumah Jokowi For Ganjar se-Jabar.

"Program sudah ada di tangan Pak Ketua DPD yang nanti juga akan dilaksanakan saja. Tujuannya cuman satu kok, menang buat Ganjar," kata Yongki di Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar, Jalan Buah Batu Nomor 107, Kota Bandung, Selasa (29/8/2023).

Yongki menjelaskan, Rumah Jokowi merupakan wadah relawan mantan Wali Kota Solo itu dan resmi berdiri yang ditandatangani oleh Jokowi pada 11 April 2014. Dia memastikan, seluruh relawan Rumah Jokowi di Indonesia bakal menyukseskan kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sederhana yah. Di sebagian Ganjar itu persis sama Jokowi. Sebagian lagi justru Ganjar tuh lebih dari Jokowi," ujar Yongki disinggung alasan yang mendasari dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Pada Rapimnas Mei lalu, lanjut Yongki, ada dua keputusan yang diambil. Pertama, pembangunan yang dilakukan Jokowi harus berkelanjutan. Kedua, sosok yang menjamin pembangunan keberlanjutan itu jatuh kepada Ganjar Pranowo.

"Maka tagline kita meneruskan kebaikan, kebaikan selama 10 tahun oleh Jokowi," jelasnya.

Yongki menambahkan, Relawan Rumah Jokowi For Ganjar ini diisi oleh seluruh rakyat Indonesia yang gandrung akan perubahan, kesejahteraan, kesatuan, dan persatuan. Meski begitu, ia enggan membocorkan strategi apa yang akan dilakukan untuk memenangkan Gubernur Jawa tengah ini.