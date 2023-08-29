Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg DPR RI Puguh Achmad Budi Handojo: Semangat Menangkan Perindo Itu Mutlak!

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:26 WIB
Caleg DPR RI Puguh Achmad Budi Handojo: Semangat Menangkan Perindo Itu Mutlak!
A
A
A

DEMAK - Partai Perindo kepakkan sayap optimisme kemenangan di Pemilu 2024 mendatang di Perum Pucang Gading Jl. Kebon indah Raya, Kelurahan Kebon Batur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Senin (29/8/2023).

Bersama Letkol (P) Syam Rifai, Ketua DPD Perindo Demak, Bacaleg DPR RI Dapil II Jateng memberikan bantuan gerobak bakso ke warga perum Pucanggading.

"Usai menyerahkan bantuan gerobak ini kita akan berkumpul bersama para Bacaleg DPRD Kabupaten Demak. Kita akan berkonsolidasi bersama guna mengepakkan sayap menuju kemenangan Partai Perindo di Pemilu 2024 mendatang," ujar Ir. Puguh Achmad Budi Handojo, Bacaleg DPR RI Dapil Jateng II serta Bacaleg Provinsi dan Kabupaten Demak.

Menurut Puguh, semangat dan optimisme kemenangan Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu harus terus dipupuk.

Kemenangan bersama untuk Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu mutlak.

Maka kesolidan Bacaleg dan pengurus hingga anggota Partai Perindo adalah kunci kemenangan.

"Semangat menuju pemenangan Partai Perindo itu mutlak dan harus terus dipupuk. Supaya Partai Perindo semakin besar terutama menang bersama untuk seluruh anggota," lanjut Puguh.

Seperti prinsip Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
