Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Hormati Sikap Muhammadiyah yang Tak Izinkan Kampusnya Jadi Tempat Kampanye Politik

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:52 WIB
Partai Perindo Hormati Sikap Muhammadiyah yang Tak Izinkan Kampusnya Jadi Tempat Kampanye Politik
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad turut berkomentar mengenai sikap Muhammadiyah yang tidak mengizinkan lembaga pendidikan di bawah naungannya untuk dijadikan tempat kampanye politik.

Abdul Khaliq mengatakan, Partai Perindo menghormati keputusan Muhammadiyah tersebut.

"Partai Perindo menghormati sikap Muhammadiyah, yang tidak mengizinkan lembaga pendidikan di bawah naungan organisasinya sebagai tempat kampanye politik. Karena dinilai akan berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Selasa (29/8/2023)

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga pendidikan boleh menjadi tempat kampanye.

Asalkan, tanpa atribut partai politik dan mendapatkan izin dan atau atas undangan dari pimpinan lembaga pendidikan bersangkutan.

Dalam implementasinya, kata Abdul Khaliq, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu merumuskan peraturan secara rinci dan selektif perihal memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Tujuannya, agar kampanye politik menjadi sarana edukasi politik yang positif dan konstruktif.

"Seperti kampanye politik di lembaga pendidikan tingkat menengah atas. Seyogyanya, dibatasi pada kelas terakhir yang diperbolehkan untuk menjadi tempat dan objek kampanye, karena sangat potensial sebagai pemilih pemula," kata Abdul Khaliq -- yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu.

Sementara pada tingkat pendidikan tinggi kampanye politik. Seyogyanya bersifat teologis dan interaktif.

"Sehingga mampu memotivasi peserta untuk memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muhammadiyah Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement