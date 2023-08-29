Sejumlah Anak Terkena DBD, DPD Perindo Kendal Gelar Fogging

KENDAL - Partai Perindo Kendal kembali melakukan penyemprotan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, setelah sembilan warganya kembali terkena Demam Berdarah Dengue.

Fogging ini merupakan kepedulian Partai Perindo, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran demam berdarah di wilayah tersebut.

Sebelumnya sudah ada empat anak-anak yang terkena DBD, dan kembali sembilan anak dinyatakan positif DBD, warga sendiri khawatir angka penyebaran dbd terus meningkat karena masih berada di musim pancaroba.

Anak -anak yang positif DBD ini berada di lingkungan RW 04 dan berada di pemukiman padat penduduk. Setidaknya ada 110 kepala keluarga yang ada di lingkungannya dan was-was penyebarannya semakin meluas.