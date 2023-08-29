Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sejumlah Anak Terkena DBD, DPD Perindo Kendal Gelar Fogging

Eddie Prayitno , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:14 WIB
Sejumlah Anak Terkena DBD, DPD Perindo Kendal Gelar Fogging
Perindo Kendal gelar fogging (foto: dok ist)
A
A
A

KENDAL - Partai Perindo Kendal kembali melakukan penyemprotan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, setelah sembilan warganya kembali terkena Demam Berdarah Dengue.

Fogging ini merupakan kepedulian Partai Perindo, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran demam berdarah di wilayah tersebut.

Sebelumnya sudah ada empat anak-anak yang terkena DBD, dan kembali sembilan anak dinyatakan positif DBD, warga sendiri khawatir angka penyebaran dbd terus meningkat karena masih berada di musim pancaroba.

Anak -anak yang positif DBD ini berada di lingkungan RW 04 dan berada di pemukiman padat penduduk. Setidaknya ada 110 kepala keluarga yang ada di lingkungannya dan was-was penyebarannya semakin meluas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement