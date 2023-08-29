9 Anak di Kendal Terkena DBD, DPW Perindo: Fogging Bentuk Kepedulian kita kepada Masyarakat

KENDAL - Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jateng, Beny Setyono mengatakan, fogging ini untuk membantu warga memutus mata rantai penyebaran DBD di Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, setelah sembilan warganya kembali terkena Demam Berdarah Dengue (DBD).

Fogging ini merupakan kepedulian Partai Perindo, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran demam berdarah di wilayah tersebut.

"Tadi kita mulai dari jam 06.00 WIB agar memaksimalkan fogging di daerah Tunggulsari," ucapnya, Selasa (23/8/2023).

Sebelumnya sudah ada empat anak-anak yang terkena DBD, dan kembali sembilan anak dinyatakan positif DBD, warga sendiri khawatir angka penyebaran DBD terus meningkat karena masih berada di musim pancaroba.

"Penyemprotan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat khususnya mengurangi dan mencegah DBD," pungkasnya.

(Awaludin)