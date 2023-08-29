Fogging Perindo di Kendal, Warga: Program Ini Sangat Membantu, Terima Kasih

KENDAL - Partai Perindo Kendal kembali melakukan penyemprotan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, setelah sembilan warganya kembali terkena Demam Berdarah Dengue.

Fogging ini merupakan kepedulian Partai Perindo, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran demam berdarah di wilayah tersebut.

Sebelumnya sudah ada empat anak-anak yang terkena DBD, dan kembali sembilan anak dinyatakan positif DBD, warga sendiri khawatir angka penyebaran dbd terus meningkat karena masih berada di musim pancaroba.

Ketua RW setempat, Bonang Jagad mengatakan, pihaknya sudah berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi agar warga rajin membersihkan lingkungan. Namun di lingkungannya juga banyak kebun dan lahan kosong.