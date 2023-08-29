Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Selain Fogging, Perindo Bagikan KTA Berasuransi di Kota Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:43 WIB
Selain Fogging, Perindo Bagikan KTA Berasuransi di Kota Bandung
Warga Kota Bandung dapat KTA Berasuransi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo melakukan aksi nyata dengan membantu warga melakukan fogging di lingkungan RW 5, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Selasa (29/8/2023).

Fogging dilakukan oleh Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dilakukan sejak pagi. Beberapa petugas menggunakan alat fogging, masuk ke lorong lorong warga di RW 5.

Humas DPW Garda Rajawali Perindo (GRIND), Febby Resdian menyatakan, fogging dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah ini ada satu orang yang sudah terkena DBD.

Perindo, dalam hal ini dia, bersama Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah cepat tanggap ikut membantu agar permasalahan nyamuk atau DBD ini bisa terselesaikan.

"Masyarakat menyambut positif karena memang ini diperlukan sekali oleh masyarakat ini bukti nyata dari Perindo untuk masyarakat khususnya di Kota Bandung," jelas dia.

Dia berharap, melalui fogging ini, penyebaran nyamuk DBD bisa segera dicegah. Sementara ini, baru satu RW atau 5 RT, namun kedepan tidak menurut kemungkinan akan bertambah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement