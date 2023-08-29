Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taliban Larang Pelajar Perempuan Tinggalkan Afghanistan untuk Sekolah di Dubai

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |06:27 WIB
Taliban Larang Pelajar Perempuan Tinggalkan Afghanistan untuk Sekolah di Dubai
Taliban larang perempuan tinggalkan Afghanistan untuk sekolah ke Dubai (Forto: By Arrangement/BBC)
A
A
A

KABUL – Masalah larangan pendidikan bagi perempuan Afghanistan masih terus menyeruak. Salah satu informasi terbaru melaporkan jika Taliban melarang perempuan Afghanistan meninggalkan negara itu untuk sekolah di Dubai. Taliban telah menindak keras perempuan yang menentang mereka.

“Setelah Taliban menutup universitas untuk perempuan, satu-satunya harapan saya adalah mendapatkan beasiswa yang dapat membantu saya belajar di luar negeri,” kata Natkai, mahasiswa Afghanistan berusia 20 tahun, dikutip BBC.

Nama Natkai telah diubah demi keselamatannya sendiri. Natkai mengatakan dia terus belajar meskipun kecil kemungkinannya untuk bisa masuk universitas di tanah kelahirannya.

Kemudian dia mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Dubai di Uni Emirat Arab (UEA) dari pengusaha miliarder Emirat Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor.

Beasiswa untuk perempuan Afghanistan diumumkan pada Desember 2022 setelah Taliban melarang perempuan masuk universitas.

BBC memperoleh informasi bahwa total ada 100 perempuan Afghanistan yang berhasil mendapatkan beasiswa ini. Beberapa pelajar Afghanistan yang tinggal di luar negeri telah melakukan perjalanan ke Dubai.

Pada Rabu (23/8/2023), Natkai mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan berangkat ke bandara. Namun harapannya segera pupus.

      
