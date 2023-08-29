Putin Dituding Bunuh Bos Wagner, Boris Johnson: Orang Terakhir yang Diingat Prigozhin Adalah Putin

LONDON – Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin “pasti telah membunuh” bos Wagner Yevgeny Prigozhin dan mengatakan tidak ada negosiasi perdamaian dengan Putin mengenai Ukraina.

Menulis di kolom opini Daily Mail pada Sabtu (26/8/2023), Johnson berspekulasi tentang momen-momen terakhir Prigozhin, hanya beberapa hari setelah sebuah pesawat yang diyakini membawa bos Wagner itu jatuh di sebuah lapangan di barat laut Moskow saat dalam perjalanan ke St.

Belum jelas apa yang menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut, namun pejabat intelijen AS dan Barat yang dihubungi CNN yakin hal itu disengaja.

“Itu tidak akan terjadi lebih dari beberapa detik antara ledakan di pesawat jet eksekutif Embraer Legacy 600 yang dapat diandalkan, dan saat penjahat Rusia itu pingsan dalam akselerasinya yang berat ke bumi; namun pada saat itu juga saya yakin dia mengetahui dengan sangat jelas apa yang telah terjadi,” tulis Johnson.

“Dia tahu tangan tersembunyi siapa yang mengirimnya ke bawah 28.000 kaki, untuk dibakar bersama rekan-rekan kelompok Wagner lainnya dalam sebuah bola api di pedesaan wilayah Tver di utara Moskow – dan kemudian ke bawah, tentu saja, demi naungan Prigozhin: turun, turun ke Hades dan lubang Tartarean di bawah,” lanjutnya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang yang diduga “di balik pembunuhan Prigozhin” adalah “orang yang sama yang memberi wewenang, misalnya, peracunan Alexander Litvinenko dan Sergei Skripal di Inggris.”