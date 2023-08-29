Detik-Detik Kapsul Waktu dari Tahun 1820 Dibuka, Ternyata Isinya Lumpur

NEW YORK - Staf dan mahasiswa di West Point, akademi militer Amerika Serikat (AS) yang terkenal, berkumpul pada Senin (28/8/2023) untuk menghadiri momen bersejarah. Yakni pembukaan kapsul waktu misterius tahun 1820-an, yang ditemukan beberapa bulan lalu di dasar monumen kampus.

Acara ini disiarkan langsung, dimulai dengan rekaman pernyataan dari sejarawan akademi Jennifer Voigtschild, mengundang penonton untuk "benar-benar mengungkap sepotong sejarah West Point". Kadet direkam memberikan prediksi mereka sendiri tentang apa yang ada di dalam kotak timah berusia hampir 200 tahun. Yakni bendera Amerika, sepatu bot, atau mungkin cincin kelas.

Tapi yang ada malah lumpur. Selama 30 menit sebelumnya, sebuah auditorium yang penuh dengan taruna telah menyaksikan Voigtschild memimpin sekolah melalui proses yang menegangkan, mengundang beberapa petinggi West Point ke atas panggung untuk merayakan momen yang menarik tersebut.

Di depan mereka, di tengah panggung, terdapat kotak abu-abu - berukuran 12 inci kali 12 inci kali 13 inci (30cm kali 30cm kali 33cm) - dan dua pegawai sekolah, berdiri dengan sarung tangan karet ungu dan masker putih, bersiap untuk mengungkap isinya.

Kotak itu ditemukan beberapa bulan sebelumnya, saat pemindahan patung perunggu pahlawan perang Thaddeus Kosciuszko. Di bawah permukaan marmer monumen, kotak itu ditemukan, tampaknya ditempatkan di sana selama penyelesaian undang-undang pada tahun 1829.

"Kami menduga itu adalah artefak, atau yang sekarang kita sebut kapsul waktu, yang diletakkan di sana ketika monumen itu selesai dibangun pada tahun 1829," kata Voigtschild dari atas panggung.