Misteri Batu Bata Kuno Berusia 2.900 Tahun Lalu Terungkap, Ternyata Kapsul Waktu DNA

LONDON - Para peneliti untuk pertama kalinya berhasil mengekstrak fragmen DNA dari batu bata tanah liat kuno. Hasil penelitian ini ternyata dapat digunakan untuk membuat katalog beragam jenis flora yang tumbuh di masa itu.

Batu bata berusia 2.900 tahun ini dibuat di tempat yang sekarang menjadi daerah utara Irak. Proses pembuatannya melibatkan campuran lumpur dari tepi sungai Tigris dengan sekam, jerami, atau kotoran hewan.

Tim dari Universitas Oxford, Museum Nasional Denmark, dan Universitas Copenhagen menunjukkan adanya partikel-partikel tumbuhan kecil di antara kotoran hewan dan jerami yang terlindungi di dalam batu bata selama ribuan tahun.

Setelah proses ekstraksi sampel batu bata, para peneliti kemudian menggunakan teknik analisis yang mereka gunakan untuk meneliti material berpori, seperti tulang. Dengan teknik itu, mereka dapat memecahkan kode DNA dalam materi tanaman dan dapat mengidentifikasi 34 kelompok taksonomi tanaman yang berbeda.

Famili tanaman dengan DNA paling melimpah dalam batu bata tersebut adalah Brassicaceae (famili kubis dan sawi) dan Ericaceae (heather), Betulaceae (birch putih Eropa), Lauraceae (salam), Selineae (famili wortel dan peterseli), dan Triticeae (rumput yang dibudidayakan).

"Kami sangat senang saat menemukan bahwa DNA purba, yang secara efektif terlindungi dari kontaminasi di dalam massa tanah liat, berhasil diekstraksi dari batu bata berusia 2.900 tahun," kata ahli Biologi Universitas Oxford Sophie Lund Rasmussen, sebagaimana dikutip dari Science Alert.