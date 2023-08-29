Mengapa Patah Hati Itu Menyakitkan? Apa yang Sebenarnya Terjadi pada Pikiran dan Tubuh?

Apa yang sebenarnya terjadi pada pikiran dan tubuh kita saat patah hati? (Foto: Ilustrasi/Sky News)

LONDON - Menurut para ilmuwan seseorang akan memiliki respons pada tubuhnya ketika mengalami kehilangan, putus cinta dan patah hati. Akan banyak sekali keraguan dan rasa tidak aman, membuat seseorang bertanya-tanya, dimana, bagaimana.

Selain itu, parah hati juga berdampak juga pada fisik seseorang. Seperti merasakan sakit kepala, berkurangnya energi yang tiba-tiba, kehilangan selera makan bahkan makanan favorit sekalipun.

“Kita semua merasa sedih ketika dicampakkan,” terang ahli saraf Dr. Lucy Brown, dikutip Sky News.

Menurut dia terdapat senyawa kimia ampuh yang membantu menjelaskan alasan tersebut.

Senyawa kimia yang bernama Serotonin adalah bahan kimia otak yang berhubungan dengan kebahagiaan, oksitosin dengan ikatan dan dopamin akan dipompa setia pikiran anda bekerja. Trinitas tersebut akan naik ketika kita sedang merasa bahagia, namun ketika kita kasar trinitas tersebut akan rendah.

Brown melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak patah hati, dengan sampel 15 orang dewasa, melihat bagaimana aktivitas otak mereka pada saat mengalami perpisahan.

Selain itu, Brown memperlihatkan foto-foto mantan pasangan mereka, hasil pemindaian menunjukan otak memperkuat rasa motivasi dan penghargaan, dimana tempat neuron dopaminergik berada mengalami overdrive.

‘Overdrive’ sama saja dengan aktivitas yang berlebihan, Brown membandingkan hal tersebut dengan pecandu kokain yang mencoba melepaskan dirinya dari kecanduan.