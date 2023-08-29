Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daerah China Tawarkan Hadiah Uang untuk Menikah dengan Wanita Muda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:02 WIB
Daerah China Tawarkan Hadiah Uang untuk Menikah dengan Wanita Muda
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

HONG KONG - Sebuah daerah di China timur menawarkan "hadiah" kepada pasangan sebesar 1.000 yuan (sekira Rp2 juta) jika pengantin wanita berusia 25 tahun atau lebih muda. Langkah terbaru ini diumumkan sebagai insentif kepada kaum muda agar menikah di tengah meningkatnya kekhawatiran atas angka kelahiran yang menurun.

Pemberitahuan tersebut, yang dipublikasikan di akun resmi WeChat di wilayah Changshan minggu lalu, mengatakan bahwa hadiah tersebut adalah untuk mempromosikan “pernikahan sesuai usia dan memiliki anak” untuk pernikahan pertama. Hal ini juga mencakup serangkaian subsidi perawatan anak, kesuburan dan pendidikan bagi pasangan yang memiliki anak.

Prihatin dengan penurunan populasi pertama di China dalam enam dekade dan populasi penuaan yang cepat, pihak berwenang segera mencoba serangkaian langkah untuk meningkatkan angka kelahiran termasuk insentif keuangan dan peningkatan fasilitas penitipan anak.

Batasan usia resmi untuk menikah di Tiongkok adalah 22 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan, namun jumlah pasangan yang menikah telah menurun. Hal ini telah menurunkan angka kelahiran karena kebijakan resmi yang mempersulit perempuan lajang untuk memiliki anak.

Tingkat pernikahan mencapai rekor terendah pada 2022 yaitu 6,8 juta, terendah sejak 1986, menurut data pemerintah yang dirilis pada Juni. Jumlah pernikahan tahun lalu berkurang 800.000 dibandingkan tahun 2021.

Halaman:
1 2
      
