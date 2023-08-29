Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Akan Lengkapi Angkatan Lautnya dengan Senjata Nuklir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:18 WIB
Korut Akan Lengkapi Angkatan Lautnya dengan Senjata Nuklir
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Korea Utara akan melengkapi beberapa kapal angkatan lautnya dengan senjata nuklir, kata pemimpin negara tersebut. Kim Jong-un juga berjanji menjadikan angkatan lautnya sebagai komponen utama penangkal nuklir Pyongyang.

Langkah itu diumumkan Kim saat dia berkunjung ke markas angkatan laut Korea Utara pada Minggu, (27/8/2023), dan mengatakan kepada para pelaut bahwa beberapa kapal akan segera dilengkapi dengan “senjata nuklir taktis” dan menjadi bagian dari “kekuatan nuklir negara”.

“Angkatan Laut kita harus memainkan peran terbesar dalam mempertahankan kedaulatan, martabat dan pembangunan serta kepentingan DPRK,” kata Kim, menurut transkrip pidato yang dirilis KCNA pada Selasa, (29/8/2023) pagi. DPRK adalah nama resmi dari Korea Utara.

“Mempertahankan keamanan negara hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan angkatan laut yang siap sepenuhnya,” tambahnya sebagaimana dilansir RT.

Kim melanjutkan dengan menyatakan bahwa “imperialis Amerika Serikat (AS)” dan saingan regional lainnya menjadi “lebih panik dari sebelumnya,” mengutip beberapa putaran latihan militer gabungan antara Washington, Seoul dan Tokyo dalam beberapa bulan terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
