Badai Idalia Bersiap Mendarat di Florida Besok, Bawa Hujan Lebat hingga Banjir

FLORIDA – Badai Tropis Idalia diperkirakan akan meningkat menjadi badai pada Senin (28/8/2023) dan berpotensi membawa angin kencang, hujan lebat, dan banjir ke Pantai Teluk, Florida, Amerika Serikat (AS) sebagai badai Kategori 3 yang dahsyat pada akhir pekan ini. Hal ini mendorong evakuasi dan penutupan sekolah di beberapa bagian negara bagian tersebut.

Pusat Badai Nasional mengatakan pada Senin (28/8/2023) malam, Idalia “hampir menjadi badai” saat mendekati Amerika Serikat (AS), dan gelombang badai yang mengancam jiwa semakin mungkin terjadi di beberapa bagian Florida.

Badai tersebut membawa angin dengan kecepatan 110 kilometer per jam dan terjadi sekitar 32 kilometer barat daya ujung barat Kuba pada Senin (28/8/2023) malam.

Stasiun televisi pemerintah pada Senin (28/8/2023) malam mengatakan lebih dari 8.000 orang dievakuasi dari wilayah pesisir barat Kuba menjelang terjadinya badai.

Idalia diperkirakan akan terus bertambah kuat dengan cepat hingga menghantam Florida, dan berubah menjadi “badai besar” pada Selasa (29/8/2023) malam.

Idalia kemungkinan akan mendarat pada Rabu (30/8/2023) di sepanjang Big Bend Florida – sebuah saluran alami yang rawan gelombang badai di sepanjang pantai yang membentang dari Tampa hingga tepat di selatan Tallahassee. Diperkirakan gelombang badai setinggi 12 kaki akan terjadi di sana.

Evakuasi wajib dan sukarela dikeluarkan untuk setidaknya delapan wilayah dengan waktu kurang dari 48 jam sebelum badai diperkirakan melanda negara bagian tersebut. Dan lebih dari 5.000 anggota Garda Nasional diaktifkan untuk membantu merespons badai tersebut.