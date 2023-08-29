Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Badai Idalia Bersiap Mendarat di Florida Besok, Bawa Hujan Lebat hingga Banjir

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:25 WIB
Badai Idalia Bersiap Mendarat di Florida Besok, Bawa Hujan Lebat hingga Banjir
Badai tropois Idalia mendarat di Florida, AS, besok, membawa hujan lebat hingga banjir (Foto: CNN)
A
A
A

FLORIDABadai Tropis Idalia diperkirakan akan meningkat menjadi badai pada Senin (28/8/2023) dan berpotensi membawa angin kencang, hujan lebat, dan banjir ke Pantai Teluk, Florida, Amerika Serikat (AS) sebagai badai Kategori 3 yang dahsyat pada akhir pekan ini. Hal ini mendorong evakuasi dan penutupan sekolah di beberapa bagian negara bagian tersebut.

Pusat Badai Nasional mengatakan pada Senin (28/8/2023) malam, Idalia “hampir menjadi badai” saat mendekati Amerika Serikat (AS), dan gelombang badai yang mengancam jiwa semakin mungkin terjadi di beberapa bagian Florida.

Badai tersebut membawa angin dengan kecepatan 110 kilometer per jam dan terjadi sekitar 32 kilometer barat daya ujung barat Kuba pada Senin (28/8/2023) malam.

Stasiun televisi pemerintah pada Senin (28/8/2023) malam mengatakan lebih dari 8.000 orang dievakuasi dari wilayah pesisir barat Kuba menjelang terjadinya badai.

Idalia diperkirakan akan terus bertambah kuat dengan cepat hingga menghantam Florida, dan berubah menjadi “badai besar” pada Selasa (29/8/2023) malam.

Idalia kemungkinan akan mendarat pada Rabu (30/8/2023) di sepanjang Big Bend Florida – sebuah saluran alami yang rawan gelombang badai di sepanjang pantai yang membentang dari Tampa hingga tepat di selatan Tallahassee. Diperkirakan gelombang badai setinggi 12 kaki akan terjadi di sana.

Evakuasi wajib dan sukarela dikeluarkan untuk setidaknya delapan wilayah dengan waktu kurang dari 48 jam sebelum badai diperkirakan melanda negara bagian tersebut. Dan lebih dari 5.000 anggota Garda Nasional diaktifkan untuk membantu merespons badai tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177702/badai-g0JI_large.jpg
Diterjang Badai Tropis, Ribuan Warga Pesisir Filipina Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037565/indonesia-diterjang-badai-tropis-gaemi-dan-prapiroon-bmkg-waspada-hujan-lebat-dan-gelombang-tinggi-8dN4tyHkw4.jpg
Indonesia Diterjang Badai Tropis Gaemi dan Prapiroon, BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024100/studi-terbaru-monyet-monyet-hidup-lebih-baik-dan-toleran-usai-badai-dahsyat-m63g7AjsGv.jpg
Studi Terbaru: Monyet-Monyet Hidup Lebih Baik dan Toleran Usai Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/608/2887609/gubuk-roboh-diterpa-badai-bidan-desa-tewas-tersengat-listrik-epJVwRk31Z.jpg
Gubuk Roboh Diterpa Badai, Bidan Desa Tewas Tersengat Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/18/2870057/badai-franklin-mendarat-di-republik-dominika-dan-haiti-kbri-havana-pastikan-wni-dalam-kondisi-aman-acTA9tXREL.jpg
Badai Franklin Mendarat di Republik Dominika dan Haiti, KBRI Havana Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/337/2870053/badai-tropis-franklin-kemlu-ri-pastikan-wni-dalam-kondisi-aman-V1kAaciE3t.jpg
Badai Tropis Franklin, Kemlu RI Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement