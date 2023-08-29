Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Untuk Pertama Kali, Cacing Hidup Ditemukan di dalam Otak Manusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:53 WIB
Untuk Pertama Kali, Cacing Hidup Ditemukan di dalam Otak Manusia
Foto: ANU.
A
A
A

CANBERRA - Untuk pertama kalinya di dunia, para ilmuwan mengatakan bahwa cacing berukuran 8 cm telah ditemukan hidup di otak seorang wanita Australia.

Struktur seperti tali ini diambil dari lobus frontal pasien yang rusak selama operasi di Canberra tahun lalu.

Wanita tersebut menderita apa yang oleh dokter disebut sebagai "konstelasi gejala yang tidak biasa" - sakit perut, batuk dan berkeringat di malam hari, yang kemudian berkembang menjadi semakin sering lupa dan depresi.

Parasit merah itu bisa saja berada di sana hingga dua bulan.

Para peneliti memperingatkan bahwa kasus ini menyoroti meningkatnya bahaya penyakit dan infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia.

“Semua orang di ruang operasi itu mendapat kejutan besar ketika (ahli bedah) mengambil beberapa tang untuk menemukan kelainan dan kelainan itu ternyata adalah cacing merah muda berukuran 8 cm yang menggeliat dan hidup,” kata Sanjaya Senanayake, seorang spesialis penyakit menular. dokter penyakit di Rumah Sakit Canberra, sebagaimana dilansir BBC.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cacing australia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026182/julian-assange-tiba-di-pulau-pasifik-as-jelang-kesepakatan-pembelaan-dan-pembebasan-dirinya-XR9GThpoTx.jpg
Julian Assange Tiba di Pulau Pasifik AS Jelang Kesepakatan Pembelaan dan Pembebasan Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/18/2996234/penikaman-massal-kembali-terjadi-di-sydney-beberapa-korban-ditusuk-selama-kebaktian-gereja-GoAry8G8Gx.jpg
Penikaman Massal Kembali Terjadi di Sydney, Beberapa Korban Ditusuk Selama Kebaktian Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/18/2995658/penikaman-di-sydney-tewaskan-6-orang-pelaku-ditembak-mati-Xbsbm2cNlc.jpg
Penikaman di Sydney Tewaskan 6 Orang, Pelaku Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/18/2976522/2-jenazah-manusia-ditemukan-saat-polisi-cari-pasangan-sesama-jenis-yang-hilang-QtEBcTu5i9.jpg
2 Jenazah Manusia Ditemukan saat Polisi Cari Pasangan Sesama Jenis yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/18/2970761/pm-australia-umumkan-pertunangan-dengan-sang-kekasih-usai-pacaran-4-tahun-ZeTF7JhNPx.jpg
PM Australia Umumkan Pertunangan dengan Sang Kekasih Usai Pacaran 4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963937/duta-besar-australia-kunjungi-batam-resmikan-pusat-pembangunan-kembali-truk-thiess-SV4elQI4Sq.jpg
Duta Besar Australia Kunjungi Batam, Resmikan Pusat Pembangunan Kembali Truk Thiess
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement