3 Fakta Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut yang Bikin Panik

JAKARTA- Fakta Jepang buang limbah nuklir ke laut langsung membuat panik masyarakat negara-negara tetangga khususnya para pecinta lingkungan.

Jepang melepaskan limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) non-aktif Fukushima ke Samudra Pasifik sebanyak satu juta ton pada Kamis, (24/08/23) lalu.

Sebelumnya air tersebut digunakan oleh perusahaan pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company (Tepco) untuk mendinginkan reaktor nuklir yang terlalu panas akibat bencana gempa bumi tahun 2011 di Jepang. Akibatnya air yang digunakan tercemar limbah nuklir dan telah disimpan di dalam lebih dari 1000 tangki raksasa.

Namun kini Tepco kehabisan tempat penyimpanan dan memaksa Jepang membuang air limbang nuklir ke laut. Keputusan negara Jepang membuahkan kecaman dari berbagai negara di dunia.

Melansir berbagai sumber, Selasa (29/08/23), berikut adalah fakta-fakta Jepang buang limbah nuklir ke laut.

3. Telah Mendapat Persetujuan dari PBB

Badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memberikan izin kepada Jepang untuk membuang limbah nuklir ke laut setelah dua tahun masa peninjauan.

IAEA menuturkan bahwa Jepang telah memenuhi standar keselamatan internasional. Adapun akibat yang akan terjadi pada manusia dan lingkungan sangat kecil dan dapat diabaikan.

