Fakta-Fakta Tentang Beethoven, Sang Komposer Tunarungu dan Karya Klasiknya yang Legendaris

JAKARTA - Ludwig van Beethoven (1770-1827) adalah seorang komposer terkenal yang berasal dari Bonn, Jerman. Pengaruh musiknya begitu besar terutama dalam hal simfoni, konser piano, sonata, dan komposisi lainnya.

Saking besar pengaruh musik Beethoven, bahkan ada undang-undang tentang dia di Jerman dan punya museum yang khusus dibangun untuk menghormatinya.

Melalui karya-karya Beethoven, kita dapat menjelajahi sifat dasar kemanusiaan, kekuatan moral politik dan masyarakat, serta kebutuhan untuk diinginkan dan dicintai. Gagasan tentang kebebasan juga selalu menyelinap ke dalam karyanya.

1. Masa kecilnya tidak seindah karya musiknya

Beethoven lahir pada 1770, ia dibesarkan dalam keluarga musisi istana. Meski begitu, komposer legendaris ini tidakpernah mengingat masa kecilnya dengan baik. Ayah Beethoven, Johann van Beethoven, merupakan seorang pecandu alkohol yang sering mengamuk dan tipe dengan suasana hati yang sulit ditebak.

Meskipun Johann ikut andil dalam membimbing putranya pada tahun-tahun awal, ia lebih sering mengungkapkan rasa irinya dibandingkan rasa bangga. Perlakuan ini berbeda dengan ayah dari Wolfgang Amadeus Mozart, yang mengajak anak ajaibnya ke seluruh Eropa untuk tampil.