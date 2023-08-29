Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Fakta-Fakta Tentang Beethoven, Sang Komposer Tunarungu dan Karya Klasiknya yang Legendaris

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:01 WIB
Fakta-Fakta Tentang Beethoven, Sang Komposer Tunarungu dan Karya Klasiknya yang Legendaris
Ludwig van Beethoven. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Ludwig van Beethoven (1770-1827) adalah seorang komposer terkenal yang berasal dari Bonn, Jerman. Pengaruh musiknya begitu besar terutama dalam hal simfoni, konser piano, sonata, dan komposisi lainnya.

Saking besar pengaruh musik Beethoven, bahkan ada undang-undang tentang dia di Jerman dan punya museum yang khusus dibangun untuk menghormatinya.

Melalui karya-karya Beethoven, kita dapat menjelajahi sifat dasar kemanusiaan, kekuatan moral politik dan masyarakat, serta kebutuhan untuk diinginkan dan dicintai. Gagasan tentang kebebasan juga selalu menyelinap ke dalam karyanya.

1. Masa kecilnya tidak seindah karya musiknya

Beethoven lahir pada 1770, ia dibesarkan dalam keluarga musisi istana. Meski begitu, komposer legendaris ini tidakpernah mengingat masa kecilnya dengan baik. Ayah Beethoven, Johann van Beethoven, merupakan seorang pecandu alkohol yang sering mengamuk dan tipe dengan suasana hati yang sulit ditebak.

Meskipun Johann ikut andil dalam membimbing putranya pada tahun-tahun awal, ia lebih sering mengungkapkan rasa irinya dibandingkan rasa bangga. Perlakuan ini berbeda dengan ayah dari Wolfgang Amadeus Mozart, yang mengajak anak ajaibnya ke seluruh Eropa untuk tampil.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ludwig Van Beethoven Tokoh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/337/3015374/kisah-hidup-sederhana-letjen-yogie-s-memet-rajin-ke-masjid-dan-larang-istri-pakai-mobil-dinas-ahkB9FrXMu.jpeg
Kisah Hidup Sederhana Letjen Yogie S Memet, Rajin ke Masjid dan Larang Istri Pakai Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013493/ikaluin-award-serahkan-lifetime-achievement-kepada-cak-nur-dph1LYBKZ9.jpeg
IKALUIN Award Serahkan Lifetime Achievement kepada Cak Nur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/337/3012447/sosok-jenderal-tni-paling-akhir-tinggalkan-timor-timur-kemasi-bendera-merah-putih-RBRHRpoUp3.jpeg
Sosok Jenderal TNI Paling Akhir Tinggalkan Timor Timur, Kemasi Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3010816/ternyata-lb-moerdani-pernah-menimba-ilmu-pendidikan-intelijen-di-pangkalan-us-navy-bnqc8wQLfx.jpg
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009065/sosok-unsmiling-general-yang-melegenda-kiprahnya-di-bidang-intelijen-bukan-kaleng-kaleng-qSt7EtZLos.jpeg
Sosok Unsmiling General yang Melegenda, Kiprahnya di Bidang Intelijen Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2939936/kisah-sulaiman-al-rajhi-milarder-dermawan-arab-saudi-yang-sumbangkan-dua-pertiga-hartanya-untuk-amal-1UOC4TGU3Z.jpg
Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement