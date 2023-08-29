Kisah Chris Reynold, Pria yang Jadi Orang Terkaya Berharta Rp92 Kuadriliun Selama Beberapa Menit

SEORANG pria di Amerika Serikat (AS) sempat menjadi orang terkaya di dunia setelah mendadak menerima dana sebesar USD92 kuadriliun. Namun, gelar itu hanya bertahan selama beberapa menit sebelum dana itu menghilang.

Satu dekade lalu, Chris Reynolds membuka rekening PayPal-nya dan menemukan bahwa dia jauh lebih kaya. Di rekening itu tercantum dana mencapai USD92 kuadriliun, dengan begitu banyak angka nol.

Diwartakan Unilad, pada Juli 2013, pria berusia 56 tahun itu, karena alasan yang tidak diketahui, telah dikreditkan dengan jumlah yang menggiurkan, yaitu USD92,233,720,368,547,800.

Ini berarti bahwa untuk waktu yang sangat singkat, dia adalah satu-satunya orang di muka bumi yang dapat mengaku sebagai kuadriliuner.

Ketika berita ini tersebar, media di AS ingin mengetahui ceritanya.

“Ini adalah hal yang aneh,” kata Reynolds, dari Delaware County, Pennsylvania, kepada CNN.

“Saya tidak tahu, mungkin seseorang sedang bersenang-senang.”

Sebelum mengalami peruntungan yang aneh, Reynolds mengatakan uang terbanyak yang pernah ia miliki di rekening PayPal-nya adalah 'sedikit di atas USD1.000', yang ia hasilkan dari menjual ban di eBay.