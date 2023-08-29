Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Deretan Musuh Donald Trump, dari Ketua DPR AS hingga PM Israel

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:30 WIB
Deretan Musuh Donald Trump, dari Ketua DPR AS hingga PM Israel
Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. (Foto: Reuters)
WASHINGTON – Donald Trump adalah tokoh yang kontroversial baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Mantan presiden Amerika Serikat (AS) berusia 77 tahun itu memiliki gaya bicara yang blak-blakan dan kerap mengejek lawan-lawannya, bahkan sekutunya sendiri. Dia juga mengambil sebuah langkah dan tindakan yang memicu berbagai reaksi dari kalangan politik dan warga Amerika.

Di bawah ini terdapat 7 nama yang bertentangan dengan keyakinan Trump dan tindakannya, dikutip dari The Hill.

1. Sen. Mitt Romney

Romney merupakan calon presiden Partai Republik 2012, terdapat dua alasan Romney menjadi musuh Trump. Pertama, Romney melambangkan Partai Republik yang oleh banyak orang diyakini telah dibajak Trump dan dibentuk ke dalam citranya pada 2016.

Pada 5 Oktober 2019 Trump pernah mengatakan “Dia (Romney) adalah keledai sombong yang telah melawan saya sejak awal,” ujarnya.

Kedua, Romney adalah satu-satunya senator Partai Republik yang memberikan dukungan suara atas dakwaan terhadap Trump yang gagal pada 5 Februari 2020. Setahun kemudian, pada 13 Februari 2021, Romney bergabung dengan sembilan senator Partai Republik lainnya untuk menghukum Trump dalam sidang pelengseran keduanya yang gagal.

      
