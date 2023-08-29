Gempa M5,9 Guncang Pulau Karatung Sulut Tak Berpotensi Tsunami

, Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |01:34 WIB

JAKARTA - Gempa bumi besar bermagnitudo (M) 5,9 mengguncang Pulau Karatung, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (29/8/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:59 WIB.

BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 5.9, Kedalaman: 22 km, 29 Agu 2023 00:59:16 WIB, Koordinat: 4.61 LU-126.78 BT (Pusat gempa berada di laut 37 km Baratdaya Pulau Karatung) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )