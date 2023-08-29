Hilang Kendali, Pemotor Tewas Ditabrak Mobil Truk

JAMBI - Diduga hilang kendali saat mengendarai sepeda motor, seorang pria terlibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil truk di Jalan Sentot Ali Basa di depan Nasi Goreng Tambah Mulyo, Payo Selincah, Jambi Timur, Kota Jambi, Senin 28 Agustus 2023.

Akibatnya, pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan roda belakang mobil truk tersebut.

"Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yakni mobil truk Hino BD 8854 KF dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 BH 6112 ZH," ujar Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahman.

Untuk identitas korban, katanya, M Fulki Nabhan berusia 33 tahun, dengan alamat Jalan Ahmad Hasyim, RT 003, Eka Jaya, Paal Merah, Kota Jambi.

"Sedangkan pengemudi truk bernama Khalik Murdiwan berusia 54 tahun, yang beralamat di Jalan Merdeka, Pasar Baru, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu," tuturnya.

Dia menjelaskan, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil truk dan sepeda motor yang dikendarai keduanya datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Simpang Gado–gado hendak menuju ke arah Pasar Talang Banjar.

Saat itu, posisi mobil truk berada di depan. Selanjutnya, sesampainya di depan Nasi Goreng Tambah Mulyo, sepeda motor yang dikendarai korban hendak mendahului mobil truk dari sebelah kanan.