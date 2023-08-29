Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Getaran Gempa M7,4 Tanah Bumbu Terasa di Bali sampai Blitar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |03:56 WIB
Getaran Gempa M7,4 Tanah Bumbu Terasa di Bali sampai Blitar
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi besar bermagnitudo (M) 7,4 mengguncang Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (29/8/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 02:55 WIB.

Sejumlah daerah turut merasakan gempa di Tanah Bumbu tersebut di antaranya Kuta, Gianyar, Denpasar, Waingapu, Lombok, Karangkates, Kuta Selatan, Tabanan, Trenggalek, Bantul, hingga Blitar.

BMKG mengingatkan warga di Tanah Bumbu untuk waspada adanya gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," demikian peringatan dini BMKG.

