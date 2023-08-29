Warga Berhamburan Keluar Rumah saat Gempa Besar M6,5 Guncang Lombok Utara

MATARAM - Gempa besar bermagnitudo (M) 6,5 melanda wilayah Lombok Utara pada Selasa dini hari (29/8/2023) pukul 03.55 WITA.

Gempa membuat sejumlah warga berhamburan keluar dari dalam rumah. Gempa juga dirasakan warga di Pulau Sumbawa.

Gempa dengan kedalaman 571 km lokasi di 7.56 LS dan 116.45 BT tersebut terasa kuat. Sejumlah dinding rumah bergetar hebat. Begitu juga dengan pagar rumah serta suara bergemuruh.

"Gempa-gempa, ayo semua keluar," teriak Lalu Samaun warga Jafana Garden, Desa Sesela, Gunung Sari Lombok Barat.