HOME NEWS NUSANTARA

Suara Gemuruh Menggelegar saat Gempa Besar M6,5 Guncang Lombok Utara

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |04:13 WIB
Suara Gemuruh Menggelegar saat Gempa Besar M6,5 Guncang Lombok Utara
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

MATARAM - Suara gemuruh terdengar menggelegar saat gempa besar bermagnitudo (M) 6,5 melanda wilayah Lombok Utara pada Selasa (29/8/2023), pukul 03.55 WITA.

Gempa membuat sejumlah warga berhamburan keluar dari dalam rumah. Gempa juga dirasakan warga di Pulau Sumbawa.

Gempa dengan kedalaman 571 km lokasi di 7.56 LS dan 116.45 BT tersebut terasa kuat. Sejumlah dinding rumah bergetar hebat. Begitu juga dengan pagar rumah, serta terdengar suara bergemuruh.

"Gempa-gempa, ayo semua keluar," teriak Lalu Samaun warga Jafana Garden, Desa Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat.

Hingga saat ini warga masih berjaga-jaga dan belum berani masuk rumah. Mereka khawatir akan muncul gempa susulan.

Saat berita ini diturunkan belum ada informasi mengenai kerusakan dan korban akibat gempa.

(Fakhrizal Fakhri )

      
