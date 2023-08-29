Usai Diguncang Gempa Besar, Warga Lombok Belum Berani Masuk ke Rumah

MATARAM - Warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih bertahan di luar rumah usai diguncang gempa besar bermagnitudo (M) 6,5 di Lombok Utara, Selasa (29/8/2023), pukul 03.55 WITA.

Sejumlah warga masih berjaga-jaga dan belum berani masuk rumah. Mereka khawatir akan muncul gempa susulan.

Saat berita ini diturunkan belum ada informasi mengeai kerusakan dan korban akibat gempa besar tersebut.

Diketahui, suara gemuruh terdengar menggelegar saat gempa besar M6,5.

Gempa membuat sejumlah warga berhamburan keluar dari dalam rumah. Gempa juga dirasakan warga di Pulau Sumbawa.