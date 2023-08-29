Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Imbau Masyarakat Tetap Tenang Usai Diguncang Gempa Besar M7,4

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |05:09 WIB
BMKG Imbau Masyarakat Tetap Tenang Usai Diguncang Gempa Besar M7,4
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

MATARAM - Gempa bumi bermagnitudo (M) 7,4 mengejutkan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama di Pulau Lombok. Masyarakat yang lagi asyik tidur tiba-tiba berhamburan keluar rumah.

Wajah mereka rata-rata tampak mengantuk serta kusut berantakan. Ada yang sibuk membenarkan sarung, ada yang cari penutup kepala bagi perempuan, ada juga yang hilir mudik keluar masuk rumah lantaran anak kecilnya tertinggal di dalam kamar.

Suara gemuruh disertai guncangan dinding dan pagar rumah menambah suasa mencekam. Bumi berguncang hebat. Meski sesaat, tapi cukup memicu trauma mendalam. Terlebih bagi masyarakat Lombok yang pernah mengalami guncangan gempa dahsyat pada Agustus 2018 silam.

Terkait peristiwa gempa bumi tektonik yang terjadi pada Selasa 29 Agustus 2023, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geoofisika (BMKG) menyampaikan catatannya. Kepala Stasiun Geofisika Mataram Ardhianto Septiadhi mengimbau masyarakat tenang dan tidak terpengaruh isu.

Gempa bumi tektonik itu terjadi pada pukul 02.55.32 WIB di wilayah Laut Jawa (Utara Lombok). Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,94° LS ; 116,57° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 163 Km arah Timur Laut Lombok Utara, NTB pada kedalaman 525 km.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/337/2986935/viral-video-gempa-tuban-bikin-rumah-ambruk-dan-jalan-rusak-bnpb-itu-hoaks-hxWBWWsGkW.jpg
Viral Video Gempa Tuban Bikin Rumah Ambruk dan Jalan Rusak, BNPB: Itu Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/340/2872863/usai-diguncang-gempa-besar-warga-lombok-belum-berani-masuk-ke-rumah-B0Te1FqpOs.jpg
Usai Diguncang Gempa Besar, Warga Lombok Belum Berani Masuk ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/02/340/1557448/gempa-tektonik-4-8-sr-guncang-sumbawa-q8Lya16MrR.jpg
Gempa Tektonik 4,8 SR Guncang Sumbawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/05/16/340/1150580/pascagempa-6-1-sr-bengkulu-siaga-i-8IWAKBBxLg.jpg
Pascagempa 6,1 SR, Bengkulu Siaga I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/07/08/340/833420/k6NNCtuYkx.jpg
Goyangan Gempa Malang Dirasakan hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/12/02/340/537121/AkFenEGFg6.jpg
Yogyakarta Digoyang Gempa 5,2 SR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement