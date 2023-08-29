Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,5 Guncang Lombok Utara, Belum Ada Laporan Kerusakan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |08:48 WIB
Gempa M6,5 Guncang Lombok Utara, Belum Ada Laporan Kerusakan
Belum ada laporan kerusakan dampak gempa M6,5 yang mengguncang Lombok Utara (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 6,5 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (29/8/2023), pukul 03.55 WITA.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa tersebut membuat masyarakat Bali, khususnya warga Kuta terbangun sekira pukul 04.00 pagi waktu setempat.

"Gempabumi ini dirasakan di Kuta dengan skala intensitas V MMI, Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Di sisi lain, kata Daryono, gempa tersebut juga dirasakan warga Gianyar, Denpasar, Waingapu, Lombok, Sumbawa, Banjarmasin, Kuta Selatan hingga Tabanan.

Kendati demikian, kata Daryono, belum diketahui pasti penyebab dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh gempa yang tidak berpotensi tsunami tersebut.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini, tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement