Gempa M6,5 Guncang Lombok Utara, Belum Ada Laporan Kerusakan

Belum ada laporan kerusakan dampak gempa M6,5 yang mengguncang Lombok Utara (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 6,5 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (29/8/2023), pukul 03.55 WITA.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa tersebut membuat masyarakat Bali, khususnya warga Kuta terbangun sekira pukul 04.00 pagi waktu setempat.

"Gempabumi ini dirasakan di Kuta dengan skala intensitas V MMI, Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Di sisi lain, kata Daryono, gempa tersebut juga dirasakan warga Gianyar, Denpasar, Waingapu, Lombok, Sumbawa, Banjarmasin, Kuta Selatan hingga Tabanan.

Kendati demikian, kata Daryono, belum diketahui pasti penyebab dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh gempa yang tidak berpotensi tsunami tersebut.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini, tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)