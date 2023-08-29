Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Terjang Aceh, Sejumlah Rumah Rusak

Afsah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:47 WIB
Banjir Bandang Terjang Aceh, Sejumlah Rumah Rusak
Banjir bandang terjang Aceh (Foto: Afsah)
ACEH - Sejumlah rumah warga Desa Blang Meurandeh dan Desa Babah Suak, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh rusak parah setelah dihantam banjir bandang.

Banjir bandang yang muncul secara tiba-tiba ini terjadi pada Senin 28 Agustus 2023 malam akibat tingginya curah hujan di kawasan Pegunungan Beutong Ateuh.

Selain merusak rumah warga, material kayu yang dibawa arus juga menutupi ruas jalan dan permukiman warga.

Hingga Selasa (29/8/2023) pagi, warga masih berjibaku membersihkan material kayu yang menutup akses jalan.

Sementara bagian dalam rumah warga masih dipenuhi lumpur dan belum dapat dibersihkan minimnya sumber air.

