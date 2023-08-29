Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Oknum Polisi Lampung Selatan Ditangkap, Diduga Terlibat Narkoba

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:42 WIB
Oknum Polisi Lampung Selatan Ditangkap, Diduga Terlibat Narkoba
Oknum polisi ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba. (Foto: Dok Ist)
LAMSEL - Seorang oknum anggota polisi di Lampung Selatan dikabarkan diamankan Polres Lampung Selatan lantaran diduga terlibat kasus narkoba. Oknum anggota polisi tersebut berinisial NV berpangkat Aipda tersebut bertugas sebagai Bintara (Ba) Polsek Merbau Mataram.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Merbau Mataram Iptu Benny Ariawan membenarkan penangkapan tersebut.

 BACA JUGA:

"Iya benar, ada anggota kami NV pangkatnya Aipda, dia anggota Polsek Merbau Mataram," ujar Benny saat dihubungi, Selasa (29/8/2023).

Hanya saja, Benny mengaku belum tahu soal kronologi penangkapan anggota polisi tersebut. Benny meminta untuk menanyakan langsung ke Polres Lampung Selatan.

"Betul yang mengamankan anggota Propam dan anggota Satresnarkoba Polres Lampung Selatan, untuk prosesnya saya enggak tahu karena mereka yang punya kewenangan untuk penyidikannya dan mereka yang menangani," ungkap Benny.

Sementara saat dikonfirmasi MNC Portal, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin belum memberikan respons atas pesan aplikasi WhatsApp yang dikirimkan.

(Qur'anul Hidayat)

      
